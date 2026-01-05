'Lezzet Fabrikası' gibi okul: Günde 12 bin kişiye yemek çıkarıyorlar

Gaziantep'teki GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 12 bin kişiye yemek hazırlanıyor.



Şehitkamil ilçesinin Alpaslan Mahallesi'nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul içerisinde kurulan yemek bölümünde uygulamalı ders alarak geleceğin aşçıları olarak yetişiyor.



Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler günde 12 bin kişi için yemek hazırlayarak hem meslek öğreniyor hem de okulun döner sermaye gelirlerine de katkıda bulunup harçlıklarını çıkarıyor.



Geleceğin şefleri her gün 4 çeşit yemek hazırlıyor



Okulda kurulan yemek bölümünde usta öğreticiler ve uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler, birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Malzeme alımı, yemek üretimi, yemeklerin okullara ve resmi kurumlara ulaştırılması ile dağıtımı olmak üzere tüm aşamalarını kendi bünyesinde yapan okulun mutfağında, öğretmenler ve usta öğreticiler ile 43 öğrenci görev alıyor.



Öğrenciler üretimde bulanarak mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra kentte bulunan hastane ve pansiyonlu okulların yanı sıra kamu kurumlarına da yemek hazırlıyor. Günlük 12 bin kişi için 4 çeşit yemeğin hazırlandığı okulda öğrenciler, yemek üretimi yaparken hijyen, kalite ve lezzetten de ödün vermiyor.



Her gün 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor



Okulun modern yemekhanesindeki dev kazanlarda her gün 12 bin kişilik yemek hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle oluşturulan okulun modern gıda deposunda ise muhafaza edilen mevsim yiyecekleri, geleceğin aşçıları tarafından her gün lezzetli yemeklere dönüştürülüyor.



Uzman alan öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde geleceğin aşçıları öğrenciler tarafından pişirilen lezzetli yemekler damak çatlatıyor. İş hayatına atılmadan önce usta öğretici ve öğretmenler eşliğinde mesleki deneyim kazanan ve aralarında kız öğrencilerinin de yer aldığı öğrenciler, meslek hayatına ise gördükleri eğitim ile birlikte adım atmaya hazırlanıyor.



Her gün binlerce kişiye hijyenik bir şekilde yemek hazırlayan öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra ise elde ettikleri gelirle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.



"Öğrencilerimiz işyeri açmaya hazır hale geliyorlar"



Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sevcan Yeşil, alan derslerini hem teorik hem de uygulamalı yaptıklarını anlatarak, "Döner sermaye kapsamında öğrencilerimizi eğitmek adına hem yemek üretimi hem ekmek üretimi yapıyoruz. Yemek üretiminde toplam 43 öğrencimiz bizimle beraber çalışıyor. Bir gün derse gidiyorlar, sınavlarını burada oluyorlar. 4 günde uygulamalı olarak eğitim alıyorlar. Hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de burada yetişen bir öğrenci mezun olduktan sonra tamamen usta oluyor. Hem pasta hem kasap hem de yemek bölümü gibi çeşitli bölümlerimiz var. Çocuklar bu okulda okuduğu süre içerisinde tamamen bir aşçı olarak okulumuzdan mezun oluyorlar. Geleceğin şefleri ve aşçıları kesinlikle bu okulda yetişiyor. Çocuklar burada kafalık belgesi, işyeri açma belgesi ve ustalık belgesini alarak mezun olduktan sonra bir işyeri açmaya hazır hale geliyorlar" ifadelerini kullandı.



"Kendi dükkanımı açma hayalim var"



Öğrencilerden Mehmet Osman Gündoğdu, mesleği öğrenmenin yanı sıra kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Haftada dört gün imalattayım, bir günde okula gidiyorum. Asgari ücret üzerinden maaş alıyorum. Dört yıldır bu eğitimi görüyorum. Eğitim sonunda da kendi dükkanımı açma hayalim var ve ustalık yapma hayalim var. Bu okulda belgeler alacağım. Ekonomi açıdan da çok güzel. Aileme destek olabiliyorum, rahat oluyor. Hem cebime para giriyor hem de okulu daha güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz" şeklinde konuştu.



"Restoran açmak istiyorum"



Yemekhanede yemek yapmayı öğrendiklerini ve yemek yapmayı sevdiğini belirten Merve Horoz ise, "Aşçılık bölümünde okuyorum. Böyle bir okulda okumak güzel. Bu okulda eğitimime devam etmek istiyorum. Ailemin sayesinde buraya geldim. Hocalarımın hepsi bize yardımcı oldu. O yüzden buraya geldim. Bu bölümden devam edeceğim. Restoran gibi bir yer açmak, orayı işletmek ve başında da ben olmak istiyorum. Mutfağına da girmek istiyorum" diye konuştu.