Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Boşanma ve doğum oranlarının düşmesinin temel nedeni!
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Eğitim

'Lezzet Fabrikası' gibi okul: Günde 12 bin kişiye yemek çıkarıyorlar

Şehitkamil ilçesindeki GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, modern mutfağıyla dev bir üretim üssü haline geldi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 43 öğrenci, uzman öğretmenler eşliğinde her gün 12 bin kişilik 4 çeşit yemek hazırlıyor. Kentteki hastanelerden pansiyonlu okullara kadar pek çok kuruma yemek sağlayan öğrenciler, döner sermaye üzerinden asgari ücret düzeyinde gelir elde ederek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ustalık belgesiyle mezun olup kendi işletmelerini açmaya hazırlanıyorlar.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 19:46, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 19:47
Gaziantep'teki GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 12 bin kişiye yemek hazırlanıyor.

Şehitkamil ilçesinin Alpaslan Mahallesi'nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul içerisinde kurulan yemek bölümünde uygulamalı ders alarak geleceğin aşçıları olarak yetişiyor.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler günde 12 bin kişi için yemek hazırlayarak hem meslek öğreniyor hem de okulun döner sermaye gelirlerine de katkıda bulunup harçlıklarını çıkarıyor.

Geleceğin şefleri her gün 4 çeşit yemek hazırlıyor

Okulda kurulan yemek bölümünde usta öğreticiler ve uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler, birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Malzeme alımı, yemek üretimi, yemeklerin okullara ve resmi kurumlara ulaştırılması ile dağıtımı olmak üzere tüm aşamalarını kendi bünyesinde yapan okulun mutfağında, öğretmenler ve usta öğreticiler ile 43 öğrenci görev alıyor.

Öğrenciler üretimde bulanarak mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra kentte bulunan hastane ve pansiyonlu okulların yanı sıra kamu kurumlarına da yemek hazırlıyor. Günlük 12 bin kişi için 4 çeşit yemeğin hazırlandığı okulda öğrenciler, yemek üretimi yaparken hijyen, kalite ve lezzetten de ödün vermiyor.

Her gün 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor

Okulun modern yemekhanesindeki dev kazanlarda her gün 12 bin kişilik yemek hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle oluşturulan okulun modern gıda deposunda ise muhafaza edilen mevsim yiyecekleri, geleceğin aşçıları tarafından her gün lezzetli yemeklere dönüştürülüyor.

Uzman alan öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde geleceğin aşçıları öğrenciler tarafından pişirilen lezzetli yemekler damak çatlatıyor. İş hayatına atılmadan önce usta öğretici ve öğretmenler eşliğinde mesleki deneyim kazanan ve aralarında kız öğrencilerinin de yer aldığı öğrenciler, meslek hayatına ise gördükleri eğitim ile birlikte adım atmaya hazırlanıyor.

Her gün binlerce kişiye hijyenik bir şekilde yemek hazırlayan öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra ise elde ettikleri gelirle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

"Öğrencilerimiz işyeri açmaya hazır hale geliyorlar"

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sevcan Yeşil, alan derslerini hem teorik hem de uygulamalı yaptıklarını anlatarak, "Döner sermaye kapsamında öğrencilerimizi eğitmek adına hem yemek üretimi hem ekmek üretimi yapıyoruz. Yemek üretiminde toplam 43 öğrencimiz bizimle beraber çalışıyor. Bir gün derse gidiyorlar, sınavlarını burada oluyorlar. 4 günde uygulamalı olarak eğitim alıyorlar. Hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de burada yetişen bir öğrenci mezun olduktan sonra tamamen usta oluyor. Hem pasta hem kasap hem de yemek bölümü gibi çeşitli bölümlerimiz var. Çocuklar bu okulda okuduğu süre içerisinde tamamen bir aşçı olarak okulumuzdan mezun oluyorlar. Geleceğin şefleri ve aşçıları kesinlikle bu okulda yetişiyor. Çocuklar burada kafalık belgesi, işyeri açma belgesi ve ustalık belgesini alarak mezun olduktan sonra bir işyeri açmaya hazır hale geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kendi dükkanımı açma hayalim var"

Öğrencilerden Mehmet Osman Gündoğdu, mesleği öğrenmenin yanı sıra kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Haftada dört gün imalattayım, bir günde okula gidiyorum. Asgari ücret üzerinden maaş alıyorum. Dört yıldır bu eğitimi görüyorum. Eğitim sonunda da kendi dükkanımı açma hayalim var ve ustalık yapma hayalim var. Bu okulda belgeler alacağım. Ekonomi açıdan da çok güzel. Aileme destek olabiliyorum, rahat oluyor. Hem cebime para giriyor hem de okulu daha güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Restoran açmak istiyorum"

Yemekhanede yemek yapmayı öğrendiklerini ve yemek yapmayı sevdiğini belirten Merve Horoz ise, "Aşçılık bölümünde okuyorum. Böyle bir okulda okumak güzel. Bu okulda eğitimime devam etmek istiyorum. Ailemin sayesinde buraya geldim. Hocalarımın hepsi bize yardımcı oldu. O yüzden buraya geldim. Bu bölümden devam edeceğim. Restoran gibi bir yer açmak, orayı işletmek ve başında da ben olmak istiyorum. Mutfağına da girmek istiyorum" diye konuştu.

