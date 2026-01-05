MEB, norm kadro yazılımını yanlış çalıştırdığını resmi yazısında itiraf etti

NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM VE ÖĞRETMEN NORMU

18 Kasım 2016 tarihinde "Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?" başlıklı araştırmamız ile 27 Mart 2018 tarihindeki; "Norm kadro modülündeki yazılım kesin yanlış çalışıyor" başlıklı araştırmamızda Norm Kadro Modülündeki yazılımın yönetmeliğe rağmen yanlış çalıştığını delilleriyle ispatlamıştık.

Norm Kadro Modülündeki yazılımın; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerinde yer alan normları vermediğini, sisteme girilen ders yüklerini 21'şer saatlik paketler haline getirip her 21 saate 1 öğretmen normu verdiğini, Eğitim Bölgesinde de 21 saatten az ders yüklerini toplayıp her 21 saate 1 öğretmen olacak şeklinde bölge normu verdiğini resmi belgelerle ispatlamıştık.

Bu durum Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri içinde aynen geçerlidir.

Örneklendirecek olursak; yönetmelik 31-42 saate kadar herhangi bir alanda ders yükü olan okullara 2 öğretmen normu veriyor iken Norm Kadro Modülündeki yazılım bu ikinci normu 21'şer saatlik paketler halinde norm vermeye ayarlandığından vermemektedir.

Eğer bu ikinci normu alan okul var ise bölge normundan almaktadır. Bu durumun ispatında kullandığımız resmi, belgeler yukarıda linkini verdiğim araştırma haberlerinde mevcuttur.

Ardından 14 Kasım 2024 tarihinde bir eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler alanını inceleyerek Norm kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını "Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde yanlış çalışıyor" diyerek bir eğitim bölgesinde ispatlamış ve Milli Eğitim Bakanlığında Aralık 2026 tarihinde toplantıya çağrıldığımı ve toplantıda yaşanılanları kısmen anlatmıştım.

Akabinde 02 Aralık 2024 tarihinde "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" diyerek "norm kadro belirleme sistemine bilerek yada bilmeyerek nasıl müdahale edildiğini, resmi belgelerle Norm Kadro yazılımının bilerek yanlış çalıştırıldığını" açıklamıştım.

Aradan 9 yıl geçmiş olmasına rağmen yazılımda düzeltilen bir husus maalesef bulunmamaktadır.

PEKİ, NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM NEYE GÖRE ÇALIŞIYOR?

02 Aralık 2024 tarihinde "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" araştırma yazımda norm kadro yazılımının hangi maddeye göre çalıştırıldığını aşağıdaki şekilde izah etmiştim.

Şöyle ki;

Bölge normu, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

İşte o fıkra;

"(2) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir."

Ama bu 2. fıkranın sadece son cümlesinde ki; "Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümleri bölge normunun belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Fakat aynı 2. fıkranın ilk cümlesinde ki; ". alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır." hükümlerinde "eğitim kurumlarının 1. fıkradaki belirlemeden artan aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" demesi gerekirken "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" diyerek "Her bir eğitim bölgesindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak her 21 saate bir, okullara 1 norm verilir" şeklinde yazılım hatalı kodlandığından Yönetmeliğe aykırı olarak yanlış çalışıyor.

02 Aralık 2024 tarihinde "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" araştırma yazımda norm kadro yazılımının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre çalıştırıldığını bununda bir çok öğretmenin haksız yere norm kadro fazlası olmasına yol açtığını açıklamıştım.

Çünkü, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin; "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümleri gereğince belirtilen ders yükleri aralığındaki ders yüklerine norm verilmesi gerekmektedir.

Ama Nor Kadro Yazılımı, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre çalıştırılmaktadır.

O zaman sorgulayan akıllara şu soru geliyor.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası yönetmeliğe neden yazılmış?

Çünkü bu haliyle 18. maddenin; 1. fıkrası varken 2. fıkrasına gerek yok.

2. fıkrası varken de 1. fıkrasına gerek yok.

Dolayısıyla Norm Kadro Modülündeki yazılımın "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki; "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre her 21 saate bir, okullara 1 norm verilecek şekilde kodlandığı açıkça ortaya çıkıyor.

""Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümler eğitim bölgesi dışında yer alan bağımsız okullara uygulanır." dediğinizi duyar gibiyim çünkü bu fıkra yazılımda sadece bağımsız okullara uygulanmak bölge içinde yer lan okullara hiç uygulanmamaktadır. Madde metninde hiçbir şekilde "Eğitim bölgesinde yer almayan bağımsız okullara uygulanır" hükmü yer almamaktadır.

MEB; NORMLAR YÖNETMELİK'İN 18'İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Daha önce Norm Kadro Yazılımının yanlış çalıştırıldığına dair Türk Eğitim Sen tarafından yapılan başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.11.2018 tarih ve 22160178 sayılı yazılarıyla Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi kapsamında yapıldığına dair genel bir cevap vermiştir.

Bu defa bizzat dilekçesini aşağıdaki şekilde kendim hazırladığım ve Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasına göre norm kadro içerisinde yer alması gereken bir öğretmenin dilekçesine;

Dilekçenin Word halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bila tarih tarih ve 123906829 sayılı yazılarıyla "Yönetmelik'in 18'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlendiğini norm kadronun belirlenmesinde herhangi bir hata bulunmadığı şeklinde cevap vermiştir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası hangi durumlarda yazılımda çalışıyor?

El cevap; hiç bir zaman.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası yönetmeliğe neden yazılmış?

Çünkü bu haliyle 18. maddenin; 1. fıkrası varken 2. fıkrasına gerek yok.

2. fıkrası varken de 1. fıkrasına gerek yok.

Bakanlıkta bu sorunun cevabını bildiği ve bu durumların farkında olduğu için öğretmenimize,diyor.

Tavsiyem yönetmelik değişikliği ile Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasını kaldırın ve her 21 saate bir norm verin.

Ya yönetmeliğe uygun yazılım çalıştırın yada yazılıma uygun bir yönetmelik yayımlayın.

Ahmet KANDEMİR