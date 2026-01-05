Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin burs ve kredi miktarlarının %33 oranında artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte lisans öğrencileri 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL ve doktora öğrencileri 12 bin TL alacak. Ocak ayı ödemeleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödeneceğini söyledi. Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6'sı ile 10'u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.