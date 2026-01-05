Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Enstitü Sosyal'in bir yıl süren saha araştırması, dijital kumarın bireysel bir sorundan çıkıp toplumsal bir krize dönüştüğünü belgeledi. Rapora göre; Türkiye'de doğum oranlarının düşmesinden eşler arası güven sorununa kadar pek çok problemin temelinde dijital kumar bağımlılığı yatıyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve uzmanların katılımıyla açıklanan rapor, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığını vurgulayarak, çocuk oyunlarındaki kumar desenlerine ve "yatırım" adı altında meşrulaştırılan kaldıraçlı işlemlere karşı acil seferberlik çağrısı yaptı.

Enstitü Sosyal tarafından bir yıl süren kapsamlı araştırmalar sonucu hazırlanan "Türkiye'de Dijital Kumar: Görünüm, Dinamikler ve Mücadele Stratejileri" raporu açıklandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan raporun tanıtım programında, dijital kumarın hangi toplumsal dinamikler üzerinden yayıldığı, bağımlılığın bireysel bir sorundan ziyade aileyi ve kamusal alanı dönüştüren yapısı ile mevcut mücadele mekanizmalarının yeterliliği masaya yatırıldı.

Nicel analizler, derinlemesine mülakatlar ve odak grup çalışmalarıyla hazırlanan raporda, dijital kumarın Türkiye'ye özgü yayılma biçimleri, risk alanları ve önleyici politika imkanları çok boyutlu bir çerçevede ele alınıyor.

Etkinlikte konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyada pandemi öncesi ve sonrasındaki değişkenlerin birtakım çalışmalarla değerlendirildiğini belirterek, "Kumarın 'dijital' kavramıyla buluşuyor olması, hem ekonomik hem de toplumsal anlamdaki karmaşık bir problemin çözümünün doğru yapılması gerekiyor." dedi.

Mandal, dijital kumar noktasında geleneksel çözüm yöntemlerinin çok geçerli olamayabileceğine işaret ederek, bu konunun çözümünde ortak akla ihtiyacın olduğunu söyledi.

İTÜ olarak konunun çözümü noktasında her türlü işbirliğine açık olduklarının altını çizen Mandal, "Gelecekteki karmaşık problemlerin çözümünde buradan elde edilecek tecrübenin işe yarayacağını düşünüyorum. Sadece kurumların bu konudaki iyi niyeti yetmiyor. Kurumların birbirinden öğrenebilmesi gerekiyor. Birbirinden öğrendikçe de belki bugün için henüz aklımızda olmayan bir çözüm yöntemini birlikte geliştirebileceğimiz konusu gündeme gelebiliyor." şeklinde konuştu.

- "Çok katmanlı ortak seferberlik hareketine ihtiyacımız var"

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, Enstitü Sosyal olarak toplumsal sorunlara mercek tutmayı ve analizlerden hareketle doğru politika önermeleri geliştirmeyi önemsediklerini dile getirdi.

Koronavirüs salgını döneminde kapanma süreçlerinin dijital kumar ve bahis bağımlılığını artırdığını ve bunun sonuçlarının bugünlerde ortaya çıktığını ifade eden Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene Türkiye'de doğurganlık ve nüfusla ilgili bir saha araştırmasına çıktık. 11-12 ilde derinlemesine görüşmelerin ve çok kapsamlı bir anket çalışmasının yapıldığı bir saha araştırması. Araştırmacı arkadaşlarımız sahadan döndüklerinde bize şunu söylediler, Türkiye'de doğurganlığın düşüşündeki temel sebeplerden biri eşler arası güven sorunu. İnsanlar birbirine güvenmiyorlar. Güvenmeme sebepleri ne diye sorduğumuzda, eşlerin dijital kumar ve bahis bağımlılığı ortaya çıktı."

Armağan, oyunlara yönelik yaptıkları araştırmalarda dijital çocuk oyunlarının içinde çok fazla mikro kumar desenleri görmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şunu açıkça konuşmamız gerekiyor. Kumar kumardır, şans oyunu falan değildir. İsimlerle güzelleme yapamayız. Ancak konu kişinin iradesinin çok üstünde, zor bir konu. Çok büyük bir yapı, çok ciddi bir endüstri. Ciddi ekonomik hareketler dönüyor. Bundan dolayı bizim çok katmanlı ortak seferberlik hareketine ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Kaldıraçlı işlemleri 'yatırım' olarak meşrulaştırabiliyorlar"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan araştırmacı yazar Nursen Tekgöz ise dijital kumarın kişi ve aileden başlayarak tüm toplumu çok yönlü etkileyen bir sorun olduğunu ifade etti.

Tekgöz, dijitalleşmenin insan hayatında her geçen gün daha fazla yer kaplamasının ve dijital kumar platformlarına erişiminin her zaman mümkün olmasının bağımlılığı artıran nedenlerden olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Çalışmada hem kurumlar arası eşgüdümün ve işbirliğinin çok önemli olduğunu hem bu meseleyle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini hem de özellikle konuyla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması konusunda politika yapıcılara öneriler sunuyoruz. Kişiler oynadıkları şeyin kumar olduğunun farkında değiller ya da yaptıkları kaldıraçlı işlemleri 'yatırım' olarak meşrulaştırabiliyorlar. Bu da özellikle kumar oynama bağımlılığının gelişmesine yol açıyor ve ne yazık ki bu konuda bir farkındalık da gelişmediği için tedaviye geç bir şekilde ulaşmış oluyorlar. Buradaki en temel unsur meselenin sadece bireysel bir sorun olmadığı, yapısal ciddi sorunlarla beraberinde geldiğidir."

Açılış konuşmalarının ardından Enstitü Sosyal araştırmacıları Nursen Tekgöz, Yiğit Çelik, Adnan Veysel Ertemel ve Selçuk Aydın'ın araştırma sürecini, temel bulgularını ve politika önerilerini ele aldığı panel gerçekleştirildi.

Tanıtım programı soru-cevap ve değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Araştırma raporuna "https://www.enstitusosyal.org" internet adresi üzerinden erişilebilir.

