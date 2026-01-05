Tebeşiri bıraktı, kepçenin başına geçti: Zana öğretmenden örnek davranış!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sınıf öğretmeni olan Zana Çalıkkılıç, okulun bahçesini kepçe ile kendi temizledi.



Sincik ilçesi İnlice Belde Belediyesi'ne ait iş makinesi İnlice İlkokulu bahçesini temizlemek için geldiğinde, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Zana Çalıkkılıç isimli sınıf öğretmeni, operatörün çok yorulduğunu fark edince direksiyona geçti.



Öğretmenlik görevi öncesinde babasının yanında büyük araç kullanan Zana öğretmen, 102 öğrencisi bulunan 4 derslikten oluşan okulun bahçesindeki karı temizledi.



Hafta sonu okulun bahçesini temizleyen Zana öğretmen, okulu Pazartesi öğrencilere hazır hale getirdi.