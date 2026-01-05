Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bültenleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube ve TRT EBA üzerinden yayın hayatına başladı.

Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenlerin kılavuzluğunda öğrencileri merkeze alan, beceri ve değer temelli bütüncül eğitim anlayışını benimsiyor.

Bu anlayışla çocukları bilgiye doğru ve güvenilir kaynaklardan ulaşabilen, edindiği bilgileri sorgulayan, ayırt eden ve ahlaki kurallar çerçevesinde kullanan bireyler olarak yetişmeleri ve geleneksel medyada ve dijital ortamlarda karşılaştıkları içerikleri bilgi ve medya/sosyal medya okuryazarlığı kapsamında eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmeleri, doğru bilgiyi yayma sorumluluğu taşımaları ve iletişimlerinde hakkaniyetli, saygılı ve sorumlu tutum sergilemeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Haberimiz Olsun" Projesi, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri aracılığıyla eğitim politikaları, stratejik hedefler, yürütülen projeler ile Türkiye'den ve dünyadan güncel gelişmeler hakkında doğru, şeffaf ve anlaşılır bilgi akışını sağlamayı amaçlayan ulusal ölçekte iletişim ve öğrenme projesi olarak yürütülüyor.

- 5 tematik alanda hazırlanacak

Projenin prodüksiyon ve yayın süreci, medya altyapısı güçlü eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülüyor.

Pilot okul seçilen İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), proje kapsamında yürütülen çalışmalarda yer alıyor.

Proje kapsamında hazırlanacak haber bültenleri, "Dünya ve Ülke Gündeminden Öne Çıkan Haberler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Vizyonu Doğrultusunda Yürütülen Çalışmalar, Projeler ve Uygulamalar, Milli Teknoloji Hamlesi ve Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Eğitim Kurumlarında Kültür, Sanat ve Spor Alanında Öne Çıkan Çalışmalar ile Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Faaliyetlerinden İlham Veren Uygulamalar" başlıklarından oluşacak.

Haberlerin çekim, seslendirme, kurgu ve montaj işlemleri, öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonundaki ulusal ölçekte yürütülen proje, EBA platformu, EBA YouTube ve TRT EBA kanalı üzerinden yayın hayatına başladı.

Haber bültenleri, eğitim öğretimin devam ettiği haftalarda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri izleyicilerle buluşacak.

Haber bültenleri;

EBA Platformu: https://eba.gov.tr/haberimiz-olsun

EBA YouTube: https://www.youtube.com/@EbaGovTr-Eba

TRT EBA: Her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma Saat: 11.15

