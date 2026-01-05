Galatasaray, 4 golle Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi

Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 22:32, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 23:01
Yazdır
Sarı-kırmızlı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başladı. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile pozisyonlar yakaladı. Barış Alper Yılmaz ile ilk golü bulan sarı-kırmızılılar, sonrasında 45+2. dakikada Eren Elmalı ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Trabzonspor, karşılaşmanın 55. dakikasında Felipe Agusto'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi. Oyundan düşmeyen sarı-kırmızılı ekip, Yunus Akgün ile 64. dakikada skoru 3-1 yaptı. Üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, Icardi'nin 81. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde oynamaya hak kazandı. Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle finalde mücadele edecek.

- Trabzonspor'a karşı Gaziantep'teki ikinci galibiyet

Galatasaray, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor'a karşı ikinci kez galip geldi.

Geçen sezon bu statta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçında da rakibine 4-1 üstünlük sağladı.

- Galatasaray, son 9 maçta rakibine kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor'la 7 Süper Lig ve birer Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 9 maçta 22 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.

- Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçta galip geldi

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını kazandı.

İlk kez dört takımla oynanan formattaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Galatasaray, bu müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

- Mauro Icardi, 10 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki 10. golünü attı.

Arjantinli santrfor, mücadelenin 81. dakikasında yaptığı vuruşla skor tabelasını 4-1'e getirdi.

Icardi, bu sezon 24 resmi maçta 10 kez rakip ağları havalandırdı.

- Barış Alper Yılmaz, gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Bu sezonki 23. maçına çıkan Barış Alper, karşılaşmanın 38. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, takımın 1-0 öne geçmesini sağladı.

- Eren Elmalı, sahalara golle döndü

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, golle sahalara geri döndü.

Eren, maçın 45+2. dakikasında yaptığı vuruşla eski takımı karşısında durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar "Cimbom'un çocuğu Eren Elmalı" şeklinde tezahürat yaptı.

Genç savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16. maçında 4. golünü kaydetti.

- Yunus-Sane iş birliği golü getirdi

Yunus Akgün, Leroy Sane'nin hazırladığı pozisyonla 64. dakikada durumu 3-1'e getirdi.

Barış Alper Yılmaz'ın büyük çabası sonrası topla buluşan Sane, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Milli oyuncu, bu sezon 20. maçında 6. golünü kaydetti.

- Onana hatasını çabuk telafi etti

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, maçtaki hatasını çabuk telafi etti.

Maçın 48. dakikasında Uğurcan Çakır'ın uzun pasında Barış Alper Yılmaz, savunma arkasına sarktı. Barış Alper, kaleci Onana'nın boşa çıkması sonra ceza sahası ön çizgisinin sağ tarafında meşin yuvarlağı kafayla kaleye doğru gönderdi. Onana, önce yakın direğe çarpan topu kontrol ederek pozisyonun gol olmasını önledi.

