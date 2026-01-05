İki ilin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Çatak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 6 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine gönderilen mesajda "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Salı günü Çatak geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.