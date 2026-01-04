Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!

Türkiye yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine kilitlendi. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 12-13 bandında çıkması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranda, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18-19 civarında bir zam alacak. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının ise yapılacak yasal düzenlemeyle 19 bin lirayı aşması bekleniyor. AK Parti kulislerinde "refah payı" ihtimali zayıf görülse de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

04 Ocak 2026
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!

Emekliye yapılacak zam oranları yarın (pazartesi) açıklanacak enflasyon ile birlikte belli olacak. Emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Tahminler son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 12-13 civarında çıkması yönünde. Oranlar netleştikten sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu oranlarda bir zam yapılacak.

REFAH PAYI İHTİMALİ ZAYIF

AK Parti kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi ise zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yine de bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu da (EKK) toplanacak ve en düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacak. Burada ortaya çıkacak görüş Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

KÖK MAAŞLARA DÜZENLEME

Altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 18 bin 900 liraya, yüzde 13 çıkması durumunda ise 19 bin 75 liraya yükselecek. Ancak kök maaşı bu rakamların altında kalanlar için TBMM'de yeniden yasal düzenleme yapılacak ve aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. AK Parti tarafından önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması planlanan torba teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağı belirtildi.

4 MİLYON EMEKLİ 'EN DÜŞÜK' KATEGORİDE

Şu anda 4 milyona yakın emekli 'en düşük emekli aylığı' kategorisinde yer alıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacak. Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL'ye yükseltilmişti.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Memur ve emeklilerinin maaşlarına da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra yüzde 18-19 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

