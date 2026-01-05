Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Enflasyon rakamları sonrası bedelli askerlik ücretleri belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!
Altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yükseldi
Doğalgazda yeni dönem: Kademeli tarife ve yıllık fiyat modeli geliyor
Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde: Masada kritik başlıklar var
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Benzinli sedanlar sahadan çekiliyor!
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
11 ilçede eğitime, 14 ilçede taşımalı eğitime ara
Bakan Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Kılıçdaroğlu'ndan Venezuela operasyonuna sert tepki

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri operasyonuna sert tepki göstererek, "milli kardeşlik zırhımızı giymeliyiz" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2026 09:16, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 09:18
Kılıçdaroğlu'ndan Venezuela operasyonuna sert tepki

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri bir operasyonla alıkoymasına sert tepki göstererek, yaşananları "emperyalizmin en tehlikeli yüzü" olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, söz konusu operasyonun yalnızca Venezuela'yı değil, tüm bölge ülkelerini ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

"DÜNYADA YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR"

Sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu belirterek, bu düzenin bilim, kültür ve sanat üzerinden değil; savaşlar, askeri müdahaleler ve değiştirilen sınırlar üzerinden şekillendiğini ifade etti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamlesinin uluslararası hukuku tamamen yok saydığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, operasyonun Venezuela halkının onurunu da ayaklar altına aldığını dile getirdi.

"GEÇMİŞTE IRAK, LİBYA VE ORTA DOĞU'DA SAHNEYE ÇIKTILAR"
Emperyalizmin geçmişte Irak'ta, Libya'da ve Orta Doğu'da sahneye çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bugün aynı anlayışın Venezuela'da yeniden kendini gösterdiğini belirtti.

Hiçbir ülkenin kaderinin Vaşington'un enerji ve çıkar hesaplarına göre çizilemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ABD'nin bu operasyonu neden gerçekleştirdiğinin açık olduğunu, ancak asıl endişe verici olanın bir sonraki adım olduğunu ifade etti.

"EMPERYALİSTLER TÜRKİYE VE ÇEVRESİ ÜZERİNDE KUŞATMA OLUŞTURUYOR"
Paylaşımında Türkiye'nin çevresindeki askeri ve siyasi hareketliliğe özel bir parantez açan Kılıçdaroğlu, emperyalist güçlerin kuzeyde Gürcistan, güneyde Ürdün, batıda Bulgaristan ve Yunanistan, doğuda ise Irak ve Suriye'de askeri varlıklarını artırdığına dikkat çekti.

Akdeniz'de Güney Kıbrıs merkezli üsler, açık denizlere konuşlandırılan savaş filoları ve bölgedeki işbirlikçilerin, Türkiye ve çevresi üzerinde kuşatma oluşturduğunu savundu.

"DÜŞMAN KAPIMIZDA"
"Düşman kapımızdan ne kadar uzakta" ifadesiyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce yedi düvelin Anadolu'nun kapısına dayandığını hatırlatarak, bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, inancı ve kimliği ne olursa olsun vatandaşlık bağıyla bağlı tüm vatandaşların yegane devleti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, milli birlik ve kardeşliğin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"ZAMAN MİLLİ KARDEŞLİK ZIRHIMIZ GİYİNME ZAMANI"
Kılıçdaroğlu, sömürgeci güçlerin demokrasi, özgürlük ve refah getirmek için değil; ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek, toplumları zayıflatmak ve tarihsel hesaplarını görmek için harekete geçtiğini belirterek, "Zaman, milli kardeşlik zırhımızı giyme ve birbirimize her zamankinden daha fazla bağlanma zamanıdır" çağrısında bulundu.

