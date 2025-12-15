Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi

Ankara'da Şehit Yakup Çınar Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi H.İ.Ü., 8. sınıf öğrencisi S.M.Y. tarafından darp edildi. Olay sonucunda H.İ.Ü.'nün sağ el yüzük parmağında büyüme çekirdeği kırığı, yan bağ kopması ve ikinci bir kırık tespit edildi. Anne Emine Ü., oğlunun yaşadığı travma nedeniyle okula gitmek istemediğini belirtti ve olayın takipçisi olacağını ifade etti.

Olayın Detayları

Olay, 9 Aralık'ta okul bahçesinde meydana geldi. Anne Emine Ü., okuldan gelen telefonla olaydan haberdar olduğunu ve müdür yardımcısının kendisini arayarak "Gelip çocuğunuzu alın, parmağında bir şey var" dediğini aktardı. 8. sınıf öğrencisinin, H.İ.Ü.'ye ağır küfürler ettiği, karşılık verilmesi üzerine giriş kapısında omuz atıp yumruk attığı belirtildi. Yumruk sırasında H.İ.Ü.'nün parmağı kırıldı.

Okulda Güvenlik ve Zorbalık İddiaları

Anne Emine Ü., okuldan kamera görüntülerini talep ettiklerini ancak yardımcı olunmadığını söyledi. Ayrıca, kimsenin geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını ve oğlunun okula gitmek istemediğini belirtti. Sınavların 22'sinde yapılacağı, ancak H.İ.Ü.'nün 1 ay raporlu olmasına rağmen sınavlardan muaf tutulmayacağının bildirildiği ifade edildi.

Okul Ortamında Yaşanan Sorunlar

7-8. sınıf öğrencilerinin grup halinde hareket ederek diğer öğrencilere zorbalık yaptığı iddia edildi.

Çocukların fiziksel özellikleriyle alay edildiği ve tehdit edildikleri belirtildi.

Okulun yanındaki parkta sigara satışı yapıldığı ve çocuklara satıldığı iddia edildi.

Ailelerin çocuklarının tehdit altında olduğunu düşündükleri aktarıldı.

Velilerin Endişeleri

Anne Emine Ü., birkaç veliyle konuştuklarını ancak seslerini çıkaramadıklarını belirtti. "Geleceğe zorba nesiller mi bırakacağız? Bunun önüne geçilmesi lazım" diyerek okulda yaşanan zorbalıkların önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.