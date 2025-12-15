Otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği "Hektor" ile araçta yapılan aramada koltuklara zulalanmış 56 kilo 750 gram toz esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent girişinde bir otomobili durdurdu.

