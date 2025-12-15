Otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo 750 uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 10:20, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 10:21
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent girişinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Hektor" ile araçta yapılan aramada koltuklara zulalanmış 56 kilo 750 gram toz esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.