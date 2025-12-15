MEB, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 28.11.2025 tarih ve 147458053 sayılı yazılarında "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri (Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği)" hususunda aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamında faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kayıt, işleyiş, ödeme, denetim vb. süreçleri İ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmekte olup mezkür Yönetmelikte1.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı düzenlemeler yapılmıştır.

1.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 14'üncü maddesindeki "Bu Yönetmelik 1/12/2025 tarihinde yürürlüğe girer." hükmü ile 27.11.2025 tarihli ve E-16915068-410.07-147430246 sayılı yazımızdaki biyometrik kimlik doğrulama sisteminin ödemeye esas kabul edilmesine ilişkin uygulamanın belirli şartlar dahilinde ertelenmiş olması nedeniyle11.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin biyometrik kimlik doğrulama sisteminin ödemeye esas veri olarak kabul edilmesi hükümleri dışındaki düzenlemeler 1/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bu itibarla:

1-Ücreti, birey veya veli/vasi tarafından ödenmek üzere; sağlık raporu ve/veya özel eğitim değerlendirme kurulu raporu olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu bireylere de eğitim verilebilecektir. Kurumlara yapılacak kayıtların 1.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 2'nci maddesinin (b) bendi doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2-Ücreti, birey veya veli/vasi tarafından karşılanacak bireylerden alınacak ücretler kurum tarafından ilan edilecek ve MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülüne girilecektir. Bu bireylerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri kurumdaki BEP birimi tarafından yapılacaktır.

3-Kurumda eğitim alan tüm bireylerin 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücreti Bakanlığımızca karşılananlar ile ücreti bireyin kendisi, velisi veya vasisi tarafından karşılananlar) kayıt bilgileri ile eğitim bilgi girişlerinin MEBBİS Özel Eğitim Modülüne girilmesi gerekmektedir.

4-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 13'üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda kurumların ücretsiz olarak eğitim vermesi gereken bireyler sadece 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücreti Bakanlığımızca karşılanan bireyler arasından seçilebilecektir.

5-Bireysel telafi eğitimleri aylık 12 saate kadar (dahil) verilebilecektir.

6-Telafi eğitimlerinin, eğitimin ait olduğu aydan sonraki 24 ay içerisinde verilmesi gerekmektedir. Bu süreden daha eski tarihli telafi hakları MEBBİS Özel Eğitim Modülünden otomatik olarak silenecektir.

7-Evde destek eğitim alan bireyler için kuramların, eğitim verilecek aydan bir önceki ay içerisinde MEBBİS Özel Eğitim Modülünde yer alan "Evde Destek Eğitimi İş Takvimi Giriş" ekranından eğitim planlaması yaparak iş takvimi oluşturmaları gerekmektedir.

8-Evde Destek Eğitimi İş Takvimine girilen bilgiler eğitim gününden bir gün öncesine kadar aynı ekranlar üzerinden silinebilecek ya da tekrar düzenlenebilecektir. Ancak iş takviminde eğitim yapılacağı belirtilen günde ilgili ekranlar üzerinde silme ya da düzeltme yapılamayacaktır.

9-"Evde Destek Eğitimi İş Takvimi Giriş" ekranı üzerinden eğitim planlaması yapılmadan evde destek eğitim alan bireyler için eğitim bilgi girişine izin verilmeyecektir.

10-İl / ilçe milli eğitim müdürlüklerince, evde destek eğitimlerin iş takvimi esas alınarak bir yıl içerisinde en az dört kez denetlenmesi ve yapılan denetime ilişkin bilgilerin MEBBİS Özel Eğitim Modülü - İl/İlçe MEM İşlemleri - Evde Destek Eğitimi İş Takvimi ekranı üzerinden girilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik iş ve işlemlerin yukarıda yer alan açıklamalar ile ekte yer alan 1.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ve 27.11.2025 tarihli ve E-16915068-410.07-147430246 sayılı yazımız doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 28.11.2025 tarih ve 147458053 sayılı yazıları için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 27.11.2025 tarih ve 147430246 sayılı yazılarında "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri (Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi)" hususunda aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2018 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup; mevzubahis Yönetmeliğin 30'uncu maddesine " Biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işleminin yapılamadığının tespit edilmesi halinde sistemin çalışmadığı tarihlerde kurumlarca gerçekleştirilen eğitimlerin devam durumlarının tespiti kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır." hükmü eklenmiştir. 11/7/2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/12/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden bir kısmının biyometrik kimlik doğrulama sistemi üzerinden Bakanlığımız bilişim sistemlerine entegrasyonlarının sağlanmadığı anlaşıldığından kurumların biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili iş ve işlemlerine dair alınan Makam Oluru doğrultusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre; kurumların en geç 1/1/2026 tarihine kadar Bakanlığın bilişim sistemi ile uyumlu biyometrik kimlik doğrulama sistemine entegre olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığın bilişim sistemi ile uyumlu biyometrik kimlik doğrulama yazılımına entegre olduğu belirlenen kurumlara 1/5/2026 tarihine kadar verilen eğitimler için mezkür Yönetmeliğin 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında kameralı görüntüleme sistemi verilerine göre ödeme yapılabilecektir. Ancak 1/1/2026 tarihinden sonra Bakanlığın bilişim sistemi ile uyumlu biyometrik kimlik doğrulama yazılımına entegre olanlara ise entegre oldukları tarihten sonra verdikleri eğitimler için ödeme yapılabilecektir.

Yukarıda yer alan hususlar ile ilgili olarak Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine, herhangi bir mağduriyete yol açılmaması bakımından ivedilikle bilgi verilmesi, biyometrik kimlik doğrulama sistemleri ile ilgili iş ve işlemlerin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 27.11.2025 tarih ve 147430246 sayılı yazıları için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR