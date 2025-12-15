Dolar günü 42,69 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,6930 42,6940 42,6960 42,6970 Avro 50,0920 50,0930 50,1940 50,1950 Sterlin 57,1040 57,1140 57,1800 57,1900 İsviçre frangı 53,6690 53,6790 53,6650 53,6750 ANKARA ABD doları 42,6630 42,7430 42,6660 42,7460 Avro 50,0520 50,1320 50,1540 50,2340 Sterlin 57,0440 57,2540 57,1200 57,3300