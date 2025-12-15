TBMM'de taciz iddialarına karşı 'KEFEK İzlem Grubu' kuruldu

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, TBMM'deki taciz iddialarının yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla komisyon bünyesinde izlem grubu oluşturulduğunu söyledi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. TBMM'deki taciz iddiasına ilişkin Erdoğan, "Parlamentoda meydana geldiği iddia edilen taciz vakalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialardan haberdar olduğumuz ilk andan itibaren Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak gerekli hassasiyeti gecikmeksizin gösterdik. Komisyon başkanlığı olarak bu konuyu hiçbir tereddüde yer vermeden ivedilikle ele aldık. Sürecin tüm bu yönleriyle ele alınması amacıyla başta TBMM Genel Sekreterliği olmak üzere ilgili tüm yetkililerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya komisyonumuzda yer alan tüm siyasi parti gruplarının üyelerini eksiksiz bir biçimde davet ettik. Toplantının ardından söz konusu iddiaların yakından ve etkin bir biçimde takip edilmesi amacıyla ve yalnızca bu konuya odaklanacak bir şekilde bir KEFEK İzlem Grubu oluşturduk. KEFEK İzlem Grubu, 7 üyeden oluşmakta olup, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partileri kapsamaktadır. KEFEK İzlem Grubu çalışmalarını derhal başlatmış, ilk toplantısını 14 Aralık 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreteri ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'İDDİALARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ailenin doğrudan TBMM Genel Sekreterliğine başvurduğunu ve derhal soruşturma sürecinin başlatıldığını kaydeden Erdoğan, "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak açıkça ifade etmek isterim ki, bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Olayla bağlantısı tespit edilen faillerin, hukuk çerçevesinde ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde en ağır biçimde cezalandırılmaları için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Aynı şekilde mağdurların haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda da sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz. Bu itibarla bu mesele hiçbir şekilde siyasi tartışmaların, polemiklerin ya da farklı hesapların konusu yapılamaz. Burada asıl olan kız çocuklarının ve ailelerinin onuru, hakları, güvenliği ve adalete erişimidir. Bunları korumak ise hepimizin özellikle bizlerin temel vazgeçilmez sorumluluğudur. Aynı şekilde elinde bu konuya ilişkin olarak bugüne kadar komisyonumuza, Meclis'e ya da Meclis yönetimine ulaşmamış herhangi bir bilgi veya belge bulunan herkesin şunu bilmesini isteriz ki, bu tür bilgiler, dedikodu ya da söylenti şeklinde kamuoyuna taşınmamalı, doğrudan idareye ya da bizlere iletilmelidir. Komisyonumuz, ulaşacak her türlü somut bilgi ve belgeyi hukuk çerçevesinde ve büyük bir titizlikle değerlendirmeye hazırdır. Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz; TBMM'de tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur" diye konuştu.