İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama

İzmir'de bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 12:09, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 15:45
Yazdır
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında belirlenen adreslere çok sayıda operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ile 9 hassas terazi, 4 tabanca, 9 tüfek, 366 tabanca ve tüfek fişeği ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber