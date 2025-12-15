Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bakan Tekin: Köklerine bağlı ama geleceği hayal eden nesiller yetiştirmek istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen "Coğrafi İşaretler Etkinliği"ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Togg T10F aracıyla katıldı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedefini açıkladı: "Geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama gelecekle, modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen bir nesil yetiştirmek istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda düzenlenen "Coğrafi İşaretler Etkinliği"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Togg'un yeni modeli T10F'yle okula gelen Tekin, burada öğrenciler tarafından memleketlerine özgü coğrafi işaretli ürünlerle karşılandı.

Ardından Tekin, okuldaki AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.

Okuldaki bir sınıfı da ziyaret eden Bakan Tekin, burada öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, istişarelerde bulundu.

- "Çocuklarımız daha iyilerini yapma hayaliyle yetişiyor"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin doğası gereği geçen yıl bu haftayı farklı etkinliklerle kutlamak üzere bir karar aldıklarını ifade etti.

Bakan Tekin, "Geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama gelecekle, modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen, ülkesi ve ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bunun için önemli bir araç." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'deki ilk Maarif Kongresi'nde "köklerine, kendi kültürüne vakıf ama modern dünyayla entegre olabilecek bir eğitim sistemi inşa etmek" vurgusu yaptığını söyleyen Tekin, şu anda böyle bir eğitim sistemi inşa ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'de önceki nesillerin ve hükümetlerin ürettikleri katma değeri olan ürünleri, bilimsel yenilikleri çocukların öğrenerek yeni hayaller kurmasını istediklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Bizim öğrencilik yıllarımızda bundan 10-20 yıl önce meslek liselerimizde, Anadolu liselerimizde öğrencilerimizin etkinliklerine baktığımız zaman bugün sabah çocuklarımızın hayal ettiği, hayallerini kurduğu şeylerin hiçbirisi yoktu. Şimdi çocuklarımız Türkiye'nin ürettiği değerleri hem içselleştirerek hem de tanıyarak daha iyilerini yapma hayaliyle yetişiyorlar. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Hem köklerine ve geçmişine bağlı, saygı duyan, bize ait olan değerleri içselleştiren, hem de yeni döneme ilişkin bunların üzerine hayaller kurabilen bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de biz bütün bakanlıklarla, bütün kamu kurumlarıyla ve onların ürettikleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzu ediyoruz."

- "Yazdığımız yeni ders kitaplarının tamamı bu perspektifle kaleme alınmış durumda"

Bakan Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde yürütülen sanayileşme hamlelerinin başta Togg olmak üzere çocuklarda büyük bir heyecan oluşturduğunu, yaptıkları resimlerde Togg'un ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin resimlerini çizdiklerine dikkati çekerek, öğrencilerin bu heyecanlarını besleyebilecek bir eğitim öğretim sistemi inşa etmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Türk Patent Kurumunun MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüyle yaptıkları protokole değinen Tekin, bu protokolle bu haftanın hem coğrafi işaretler anlamında hem de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası anlamında çok farklı içeriklerle kutlayabilecekleri etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yazdığımız yeni ders kitaplarının tamamı söylediğim bu perspektifle kaleme alınmış durumda. Bize ait olan her şeyi çocuklarımız tanısınlar ve daha iyisini nasıl hayal edebileceklerini, daha iyisini nasıl yapabileceklerini görsünler, çalışsınlar istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlığımızın 2025 kesin hesap ve 2026 bütçesini tartıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna, üyelerine ve Genel Kurul'da bize destek olan bütün milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, iktidar olduğu 3 Kasım 2002'den itibaren yaptığı bütün bütçelerde Milli Eğitimi en birinci sıraya yerleştirmesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütçemizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Okul ziyaretinde Bakanlar Tekin ve Kacır'a, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan da eşlik etti.

Öte yandan Bakanlar Tekin ve Kacır, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünde Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve milli teknoloji ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Kacır, burada öğrencilerin kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünlerin stantlarını gezerek, bilgi aldı.

