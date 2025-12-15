Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular sürüyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular 12 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Son başvuru tarihi hızla yaklaşıyor

15 Aralık 2025
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması için başvurular alınmaya devam ediyor.

Eğitimin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisini sinema sanatı aracılığıyla anlatmayı amaçlayan yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Alanında Yetkin Jüri Üyeleri

Alanında deneyimli isimlerden oluşan seçici kurul, yarışmada en etkili eserleri belirlemek üzere bir araya geliyor. Bu yılki jüri kadrosunda yönetmen ve senarist İsmail Güneş, gazeteci ve eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz ile Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal yer alıyor.

Katılım Koşulları

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar, süresi 15 dakikayı aşmayan eğitim temalı kurmaca kısa filmlerle başvuruda bulunabilecekler.

Değerlendirme Süreci

  • Değerlendirme süreci iki aşamadan oluşacak.
  • Ön jüri, şartnameye uygunluk ile teknik ve sanatsal yeterlilik kriterleri doğrultusunda en fazla 20 eseri belirleyecek.
  • Ana jüri ise dereceye giren ve özel ödül almaya hak kazanan yapımları seçecek.

Ödüller

  • Birinci olan esere 80 bin TL
  • İkinciye 60 bin TL
  • Üçüncüye ise 40 bin TL ödül
  • Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin TL
  • Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin TL ödül

Bu yıl Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla belirlenecek.

Yarışma Takvimi

  • Son başvuru tarihi: 12 Ocak 2026
  • Yarışma sonuçları: 30 Ocak 2026'da ilan edilecek.

Yarışmaya ilişkin tüm detaylar ve başvuru koşullarına www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adreslerinden ulaşılabiliyor.

