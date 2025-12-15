Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığında lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki konular
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığında lider

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GFCM 2025 Raporu'na göre Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de deniz avcılığı, yetiştiricilik ve filo gücünde lider ülke konumunda olduğunu açıkla

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 11:45, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 11:46
Yazdır
Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığında lider

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından açıklanan Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılığının Durumu 2025 Raporu'nu değerlendirdi.

İki yılda bir yayımlanan raporun, Türkiye dahil bölge ülkelerinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin bilimsel bulgularının, uzman değerlendirmelerinin ve güncel veri analizlerinin yer aldığı kapsamlı bir çalışma olduğuna işaret eden Yumaklı, rapora göre, 2023'te bölgedeki avcılık üretiminin 1,12 milyon tona ulaştığını ve yüzde 13 artış gösterdiğini belirtti.

Yumaklı, Akdeniz ve Karadeniz'de 83 binin üzerinde balıkçı gemisinin faaliyet gösterdiğini, bunun yüzde 81'inin küçük ölçekli gemiler olduğunu bildirerek, GFCM alanındaki alt bölgeler içerisinde Karadeniz'in, yüzde 39,5'lik payla en yüksek üretimi sağladığını aktardı.

Akdeniz'de ise avcılıkta küçük pelajik türlerin baskınlığının sürdüğünü ve bazı ülkelerde av miktarlarında düşüşler yaşandığını belirten Yumaklı, stok durumunda önceki yıllara kıyasla belirgin iyileşmeler kaydedildiğini söyledi.

Hamsi, derin su pembe karidesi ve dil balığının 2023'te bölgenin tamamında sürdürülebilir şekilde işletilen stoklar arasında değerlendirildiğini anlatan Yumaklı, Karadeniz'de kalkan balığı stoklarında sağlanan önemli iyileşmenin, uygulanan bölgesel yönetim tedbirlerinin etkili olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Türkiye bölgenin lideri"

Yumaklı, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin su ürünleri yetiştiricilik üretiminin, 2023'te 2,97 milyon tona ulaştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üretimin 940 bin tonu denizlerde gerçekleştirilmiş ve denizlerdeki yetiştiricilikte Türkiye, yüzde 43'lük payla bölgenin açık ara lideri olmuştur. 2023 yılı verilerine göre GFCM bölgesinde denizlerdeki avcılık ve yetiştiricilik sektörleri, bölge ekonomisine güçlü katkı sağlamaya devam etmektedir. Denizlerdeki avcılık sektörü, 3,1 milyar dolar ilk satış geliri ve 750 bin kişiye istihdam sağlamıştır. Denizlerdeki su ürünleri yetiştiriciliği sektörü de son 10 yılda yüzde 63 büyüyerek 5,2 milyar dolar gelir üretmiştir. Türkiye, 2022-2023 yılları ortalamasına göre, denizlerdeki su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği üretimi açısından bölgenin lider ülkesi konumundadır. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'i kapsayan GFCM alanındaki deniz balıkçı filosunun yüzde 17,4'üne, denizlerde yapılan avcılıkta yüzde 31,4 ve denizlerdeki yetiştiricilikte yüzde 43 paya sahip. Ülkemiz her üç göstergede de birinci sırada yer almaktadır. Türkiye, Karadeniz'deki toplam avcılığın yüzde 70,6'sını gerçekleştirmiştir."

Türkiye'nin yetiştiricilikte güçlü teknik altyapı, uygulama ve hukuki çerçeve geliştirdiğini kaydeden Yumaklı, ülkenin, Avrupa levreği ile çipura türlerinde küresel bir ihracatçı haline geldiğini aktardı.

Yumaklı, Türkiye'nin yüksek üretim performansı, güçlü filo yapısı ve balıkçılık kapasitesinin, bölgedeki ekolojik ve ekonomik dinamiklerde belirleyici aktör olduğunu gösterdiğini bildirerek, bu durumun GFCM bölgesinde yönetim süreçleri ve stokların sürdürülebilirliği açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

"Ülkemiz sürdürülebilir balıkçılıktaki öncü konumunu güçlendirdi"

Öte yandan Türkiye'nin, yönetim kademelerinde aldığı görevlerle GFCM kapsamındaki etkinliğini daha da artırdığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üyesi olduğumuz GFCM'de Türkiye ilk kez başkanlık görevine seçilmiştir. Kararlı ve yapıcı diyaloglar sonucunda elde edilen bu başarı, ülkemizin komisyonun karar alma süreçlerindeki etkinliğini daha da artıracak, Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılıktaki öncü konumunu güçlendirmiştir. Ülkemiz ayrıca, GFCM kapsamındaki Karadeniz Çalışma Grubunun başkanlığını ve Karadeniz ülkeleriyle birlikte yürütülen BlackSea4Fish Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber