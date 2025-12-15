Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
TNB: Noterde doktor raporu istenmesi mevzuat gereği

Türkiye Noterler Birliği (TNB), noter işlemi için doktor raporu istenmesine ilişkin, kişinin işlem ehliyetinin doktor raporuyla saptanmasının mevzuatta yer aldığını ve bunun noterin takdir yetkisinde bulunduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 18:12, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 18:14
TNB: Noterde doktor raporu istenmesi mevzuat gereği

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "notere başvuran belirli bir yaş üstündeki bireylerden herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın sağlık raporu istendiği, bunun ayrımcılık kabul edildiği ve bunu yapan notere idari para cezası uygulandığı" yönünde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kararının basında yer aldığı anımsatıldı.

Haberlerinin kamuoyunda farklı yorum ve değerlendirmelere konu edildiği aktarılan açıklamada, bunun "devletin resmi mührünü taşıyan" noterlerin saygınlığını sarsacak nitelik taşıdığı ifade edildi.

Noterlik Kanunu'nun 72. maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 91. maddesinin, noterlere işlem ilgililerinin ehliyet, yetenek ve irade durumunu öğrenme, değerlendirme ve gerektiğinde tespit etme yükümlülüğü verdiği anımsatılan açıklamada, "Noter tarafından işlem ehliyetine ilişkin bir tereddüt doğması halinde, herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın, temyiz kudretinin ve işlem ehliyetinin varlığının doktor raporuyla belirlenmesinin istenebilmektedir. İşlem ehliyetinin doktor raporuyla saptanması, tamamen mevzuatın öngördüğü şekilde noterin takdir yetkisi kapsamında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliği'nin konuya ilişkin genelgelerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu değerlendirme her işlem özelinde yapılmakta olup, hiçbir şekilde objektif bir yaş sınırına bağlanmış değildir. Yerleşik yargı kararları da noterin takdir yetkisini doğrular nitelikte olup, doktor raporu istenmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadığını, her işlem özelinde noter tarafından değerlendirme yapılacağını tartışmasız biçimde ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

- "Noterler, önleyici hukukçuluk misyonunu yerine getiren kamu görevlileridir"

Söz konusu uygulamanın bir koruma mekanizması olduğu belirtilen açıklamada, "Noter tarafından doktor raporu talep edilmesi, yalnızca hukuki işlemin güvenliğini sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda tarafların ilerleyen süreçlerde herhangi bir hak kaybına uğramaması, işlemlerin sakatlanmaması ve ilgililerin yargısal ihtilaflarla karşı karşıya kalmaması için bir koruma mekanizması olarak öngörülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Basında yer alan haberlerde münferit bir olayın, noterlik uygulamalarının tümüne ilişkin bağlayıcı kurallar gibi sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve noterlik kurumunun güven verici niteliğini gölgeleyebileceği izahtan varestedir. Noterler, irade özgürlüğünün teminatı ve hukuki güvenliğin sembolü olarak önleyici hukukçuluk misyonunu yerine getiren kamu görevlileridir. Noterlik kurumu, hukuka sadakati, tarafsızlığı ve güveni esas alan köklü bir müessesedir. Bu itibarla, noterlik kurumunun saygınlığını zedeleyebilecek, kamuoyunda yanıltıcı izlenimler uyandırabilecek ve işlem ilgililerini yanlış yönlendirebilecek nitelikteki haberlerden duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

