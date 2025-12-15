Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Benzine indirim geliyor
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Dünya

Avustralya'nın Suriyeli kahramanı dünyanın takdirini topladı

Avustralya'da, Bondi Plajı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda saldırganlardan birini zapt edip silahını alan Müslüman kahraman Ahmed el-Ahmed, bir kahraman olarak dünya basınında övgülere boğuldu.

Avustralya'nın Suriyeli kahramanı dünyanın takdirini topladı

Avustralya'nın Sydney şehrinde baba ve oğul oldukları tespit edilen iki adam Yahudilere yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları için hazırlıkların yapıldığı Bondi Plajı'nda düzenlenen saldırıda, 16 kişi hayatını kaybederken düzinelerce insan yaralandı.

Kan donduran korkunç saldırıda, bir adamın cesur davranışı dikkat çekti.

SALDIRGANI DURDURAN MÜSLÜMAN

Saldırı sırasında bir arkadaşıyla kahve içmekte olan meyve satıcısı ve iki kız babası 43 yaşındaki Ahmed el-Ahmed, olayı fark ettiğinde, arkasından yaklaştığı bir saldırganın silahını elinden aldı.

2006 yılından beri Sydney'de yaşayan Suriyeli Müslüman el-Ahmed, kahramanca hareketiyle tüm dünyadan övgüler topladı.

"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti başkanı Chris Minns bir açıklamasında, hayatını tehlikeye atan el-Ahmed için "Gerçek bir kahraman, onun cesareti sayesinde birçok insanın hayatta olduğundan şüphem yok." dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de "Bugün Avustralyalıların birbirlerine yardım etmek için tehlikeye doğru koştuklarını gördük. Bu Avustralyalılar kahramanlardır ve cesaretleri hayat kurtarmıştır." ifadelerinde bulundu.

Minns ertesi gün, el-Ahmed'i hastanede ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Minns, "Onunla zaman geçirmek ve Yeni Güney Gallerlilerin şükranlarını iletmek bir onurdu. Eğer Ahmed'in özverili cesareti olmasaydı, şüphesiz, daha fazla insan yaşamını yitirirdi. Teşekkürler Ahmed." paylaşımında yazdı.

HASTANEYE KALDIRILAN EL-AHMED'İN AİLESİ KONUŞTU

Ahmed el-Ahmed'in Avustralya merkezli 7News gazetesine konuşan kuzeni Mustafa, "O bir kahraman, yüzde 100 kahraman." şeklinde konuştu.

Kuzeninin elinden ve omzundan vurulduğunu bildiren Mustafa, "İyi olacağını umuyorum, gece onu gördüm, iyiydi. Ama doktorun ne diyeceğini bekliyoruz." dedi.

"ALLAH BANA CESARET VERDİ"

Mustafa, Ahmed'in kendisine "Allah bana cesaret verdi." dediğini, ve ölümü düşünmediğini söyledi.

The ABC'ye konuşan annesi, el-Ahmed için "Allah'ın onu kurtarması için dua ediyoruz." derken babası, "Bunu yaparken sokakta ölen, kurtardığı insanların kimliğini düşünmüyordu. O milliyetler arasında ayrım yapmaz." cümlelerini ekledi.

Avustralya'ya birkaç ay önce gelen aile, öncesinde oğulları göç ettiğinden beri ondan ayrı olduklarını belirtti.

Ahmed'in BBC Arapça'ya konuşan Suriye'deki amcası, "Bizi gururlandırdı; köyünü, Suriye'yi, dünyadaki tüm müslümanları." dedi.

NETANYAHU'DAN TAKDİR MESAJI: CESUR BİR MÜSLÜMAN

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kimliği tanımlanmadan önce Yahudi olduğunu düşündüğü el-Ahmed hakkında, "Cesur bir adamın eylemlerine tanıklık ettik, ortaya çıktı ki cesur bir Müslüman, onu selamlıyorum, teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesine engel oldu." dedi.

TRUMP SAYGILARINI SUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında el-Ahmed'den, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." sözleriyle bahsetti.

1 MİLYON DOLARA YAKIN BAĞIŞ TOPLANDI

Ahmed adına oluşturulan bir GoFundMe bağış kampanyasında 16 bin 400'den çok insanın katılımıyla Ahmed için 1 buçuk milyon dolardan fazla bağış toplandığı bildirildi.

DÜNYA MEDYASINDA İSMİ YANKILANDI

CNN, Fox, BBC, NBC, AP, the Guardian, the Sun, Financial Times gibi birçok prestijli gazetelerde haberi yapılan Ahmed el-Ahmed, sosyal medyada da Müslüman oluşuyla dikkat çekti.

New York Post gazetesi, el-Ahmed hakkındaki makalesini "Bondi Plajı kahramanının teröristi silahsızlandırdığı inanılmaz an" başlığıyla paylaştı.

