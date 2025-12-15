Erdoğan: Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
'Mülakata bu kadar karşıysanız, belediyeler neden yapıyor?'
Ankara'da Havalimanı Metro Hattı'nın istasyonları açıklandı
'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'
Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
'Üniversitelerde kız öğrenci oranını yüzde 52'ye çıkardık'
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Bursa'nın su sigortası Uludağ'da alarm
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 18:37, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 18:40
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 145,02 puan artarak, toplam işlem hacmi 127,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,57 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alırken, yurt içinde BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi 11.605,30 puana yakın seyrederek yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI) ve ABD'de tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

