MEB Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzunu Yayınladı

05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığıtarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması,https://www.meb.gov.tr ve/veya https://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvuru Tarihleri : 16-26 Aralık 2025

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı Yeri : 81 İl E-Sınav Merkezleri

Tarihi ve Saati : 8 Şubat 2026 (Pazar), 10.00-14.00

Sınav Ücreti : 2.000,00 TL

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınav Sonuçları : 27 Şubat 2026

Sınav Giriş Belgesi, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu

Ek-1

Ek-2