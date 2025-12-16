BIST 100 endeksi 11.470,03 puandan başladı

'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Benzine yeni indirim, yüzde 5,5'i aştı
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BIST 100 endeksi 11.470,03 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.470,03 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 10:09, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 11:06
Yazdır

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,69 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.470,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber