Meksika'da küçük uçak düştü: En az 7 ölü
Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 07:52, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 07:53
Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.
Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.