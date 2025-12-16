Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

Elazığ'da ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 07:22, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 07:23
Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 16 işçi ile elinden yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

