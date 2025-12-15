Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kasasından 26 kilo altın çıkan eski DHMİ Daire Başkanı Acar: İntikam alınıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılandığı dava, Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Evinde yapılan aramada kasasından 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro çıktığı tespit edilen sanık Acar, savunmasında çarpıcı iddialarda bulunarak, "Alt düzeydeki birkaç bürokratın adeta intikam alırcasına hareket etmesi sonucu bu dava açıldı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2025 20:50, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 22:29
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçlaması ile yargılandığı davada, "Alt düzeydeki birkaç bürokratın adeta intikam alırcasına hareket etmesi sonucu bu dava açıldı. Hiç kimse benim DHMİ ile olan bağımı kopartamayacak" dedi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Acar'ın eski eşi tutuksuz sanık Çağla Acar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanık Acar'a söz verdi.

Sanık Acar, "Hiçbir çekincem olmadan 20 yıllık banka hesaplarımın incelemesini istedim. 28 yıl boyunca onur ve şerefimle devlete hizmet ettim, birçok projede görev aldım. Hakkımda en ufak bir soruşturma olmadı. Ben emekli olduktan sonra bu soruşturma yapıldı. Alt düzeydeki birkaç bürokratın adeta intikam alırcasına hareket etmesi sonucu bu dava açıldı. Hiç kimse benim DHMİ ile olan bağımı kopartamayacak. Babamın fabrikası yüzünden bana bir linç yürütülüyor. Şerefim, haysiyetim zan altında bırakıldı" dedi.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cemil Acar'ın tutukluluk halinin devamına, Acar'ın eski eşi Çağla Acar hakkındaki mevcut adli kontrolün ise devamına hükmetti. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 12 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evinde yapılan aramada Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunmuştu. Soruşturma sürecinde Acar'ın bürokratken çok sayıda gayrimenkul edindiği de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edilmişti.

