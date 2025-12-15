Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Benzinin litre fiyatına indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 2,02 lira ucuzlayacak.
Benzinin litre fiyatında yaklaşık yüzde 3,85 oranında indirim uygulanacak.
Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 liraya, Ankara'da 53,33 liraya, İzmir'de ise 53,69 liraya düşecek.
Böylece fiyatları yüzde 3,85 oranında gerilemiş olacak.