Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 liraya, Ankara'da 53,33 liraya, İzmir'de ise 53,69 liraya düşecek.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 2,02 lira ucuzlayacak.

