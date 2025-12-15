Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezerek ölümüne neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Salih Taş, kamyonuyla geri manevra yaparken kazara kardeşi Sabri Taş'ı (22) ezerek ölümüne neden oldu.

15 Aralık 2025
Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Taş, kullandığı kamyonla geri manevra yaparken aracın arkasında bulanan kardeşi Sabri Taş'ı fark edemeyerek ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabri Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Salih Taş'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

