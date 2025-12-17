FETÖ operasyonlarında 160 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

FETÖ'YE yönelik son 2 haftadır Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli Yakalandı.



🔻FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan,

🔻Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,

🔻FETÖ'nün dışişleri bakanlığı. pic.twitter.com/EM1FpcKTYA Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2025

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 39 ilde gerçekleştirilen ve son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişim kurduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, şüphelilerin FETÖ'nün dışişleri bakanlığı askeri, eğitim, finans ve güncel yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da yakalandığı bildirildi.

90 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 90'ının tutuklandığını, 52'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyonların Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."