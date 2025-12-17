FIFA eleştirilerin ardından 60 dolarlık Dünya Kupası bileti satacak

Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Ana sayfaHaberler Spor

FIFA eleştirilerin ardından 60 dolarlık Dünya Kupası bileti satacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik eleştirilerin ardından 104 maçın tamamında geçerli olacak 60 dolarlık "daha uygun fiyatlı" yeni bir kategori oluşturdu.

Haber Giriş : 17 Aralık 2025 09:23, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 09:24
Yazdır
FIFA eleştirilerin ardından 60 dolarlık Dünya Kupası bileti satacak

FIFA, bu biletlerin turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin "sadık taraftarlarına" ayrılacağını açıkladı.

FIFA yetkilileri, geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, gerçek taraftarların oyunla bağının kopmaması için biletlerin daha erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Yeni bilet yapısının detayları

Yeni düzenleme kapsamında, en düşük fiyatlı kategoriyi oluşturan 60 dolarlık biletler, turnuvaya ev sahipliği yapan Kanada, Meksika ve ABD'deki maçlarda her futbol federasyonuna ayrılan kontenjanın yüzde 10'unu oluşturacak.

Taraftar dernekleri ise bu adımı yetersiz buluyor.

Futbol Taraftarları Birliği (FSA) Başkanı Tom Greatrex, açıklamayı "boş bir jest" olarak nitelendirirken, orijinal fiyatlandırma yapısının taraftarlar için hala maliyetli olduğunu savundu. Avrupa Futbol Taraftarları (FSE) grubu da düzenlemenin taraftarların taleplerini tam olarak karşılamadığını belirtti.

Dağıtım süreci federasyonlara bırakıldı

FIFA'dan yapılan açıklamada, giriş seviyesindeki bu biletlerin seçim ve dağıtım süreçlerinin katılımcı üye federasyonlar tarafından yönetileceği bildirildi. Her federasyon, kendi uygunluk kriterlerini belirleyerek biletlerin milli takımlarına bağlı sadık taraftarlara ulaşmasını sağlayacak.

Yeni kota sistemine göre, federasyonlara ayrılan toplam bilet kontenjanının yüzde 50'si en uygun fiyat aralığında yer alacak. Bu dilimin yüzde 40'ı "taraftar değer" kategorisinde, yüzde 10'u ise "taraftar giriş" kategorisinde sunulacak.

Geri kalan kontenjan ise standart ve premium kategoriler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber