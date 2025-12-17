Aydın'da 6 ton sahte içki ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolboyu ve Cumhuriyet mahallelerindeki ev ve iş yerlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.