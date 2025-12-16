Palmiye Sitesi davasında karar: 10 sanığa hapis, 4 sanığa beraat

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yıkılan Palmiye Sitesi A Bloku ile ilgili davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar müteahhit H.C., M.G. ve F.A.B.'ye 6 yıl 8 ay, R.Y., S.Ş., R.K., S.A., D.Ö., A.A. ve A.Ö.'ye ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Hükümle birlikte tutuksuz sanıklar için herhangi bir tedbir kararı alınmadı. Diğer sanıklar B.Y., E.A., H.E. ve Ü.E. hakkında ise beraat kararı verildi.

6 Şubat'taki 2. depremde Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi A Bloku'nun yıkılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı.