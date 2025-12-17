Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı aktif, 13'ü ihraç toplam 19 şüpheli için 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 08:55, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 08:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Soruşturma, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK, EPDK ve SPK gibi kritik kurumları kapsayan kamu mahrem yapılanmasına odaklandı. İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk kuvvetlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütsel iletişimde "operasyonel hatlar" kullandıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve ankesörlü ya da sabit hatlardan ardışık ve tekil şekilde aranma kayıtları tespit edilen 6'sı halen görevde, 13'ü ise ihraç edilmiş toplam 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde, 17 Aralık 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatılırken, şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

