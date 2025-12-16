Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Bakan Yumaklı: ESK Genel Müdürünün kuruma et satması söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "Et ve Süt Kurumunun Genel Müdürü'nün herhangi bir sebeple ilişkili olduğu bir yerden Et ve Süt Kurumuna et satması söz konusu değildir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 23:25, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 23:26
Bakan Yumaklı: ESK Genel Müdürünün kuruma et satması söz konusu değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

- "Eserler dışarıda duruyor yani onlar konuşacak"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 23 yıldır eser ve hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini, eserleri ortaya çıktıkça, projeleri hayata geçtikçe gurur duyacaklarını söyledi.

Bu sırada DEM Parti'li bazı vekillerin laf atmaya devam etmesi üzerine Yumaklı, "Siz benim sesimi kısmaya çalıştıkça bir şey fark etmeyecek. Eserler dışarıda duruyor yani onlar konuşacak." dedi.

Çiftçilere verilen desteklerin az olduğu yönündeki eleştirilere değinen Yumaklı, 2025'te bunun için ayrılan kaynağın 706 milyar lira olduğunu kaydetti.

Yumaklı, 2026'da 168 milyar lirası bakanlık bütçesinden olmak üzere tarımsal sulama yatırımları, kırsal kalkınma yatırımları, kredi sübvansiyonları da dahil olmak üzere 938 milyar liralık kaynak ayrıldığı bilgisini verdi.

İndirimli kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını aktaran Yumaklı, "Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan kredilerde çiftçilerimizin geri ödeme oranı yüzde 99,6'dır." dedi.

Kayıtlı çiftçi sayılarına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısının 2020'de 2 milyon 127 bin, 2023'de 2 milyon 245 bin, 2024'te 2 milyon 340 bin, 2025'te 2 milyon 384 bin olduğunu anlattı.

Kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri 1996'dan, Avrupa 2004'ten bu yana, Almanya 2011'den bu yana, Rusya 2013'ten bu yana, Gürcistan 2015'ten bu yana, biz de 2017'den bu yana bununla mücadele ediyoruz. Popülasyon yüksek. Özellikle iklim değişikliğinin çok büyük etkisi oldu buna da. Bu, uzun soluklu bir mücadeledir. Bununla ilgili gereken her şeyi yapıyoruz."

Et ve Süt Kurumu ile alakalı iddialara değinen Yumaklı, "Et ve Süt Kurumunun Genel Müdürü'nün herhangi bir sebeple ilişkili olduğu bir yerden Et ve Süt Kurumuna et satması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Mardin Kızıltepe'deki devletin buğdayının çalındığına ilişkin soruya ilişkin Yumaklı, "29 bin ton ürün. Bu bir adli vaka, dolayısıyla tespit edildi. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığına bildirimler yapıldı, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada 93 bin ton, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu aracılığıyla TMO'ya geçmiş ve kamu alacaklarının tamamı tahsil edilmiştir." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

