Bakan Yumaklı: ESK Genel Müdürünün kuruma et satması söz konusu değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

- "Eserler dışarıda duruyor yani onlar konuşacak"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 23 yıldır eser ve hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini, eserleri ortaya çıktıkça, projeleri hayata geçtikçe gurur duyacaklarını söyledi.

Bu sırada DEM Parti'li bazı vekillerin laf atmaya devam etmesi üzerine Yumaklı, "Siz benim sesimi kısmaya çalıştıkça bir şey fark etmeyecek. Eserler dışarıda duruyor yani onlar konuşacak." dedi.

Çiftçilere verilen desteklerin az olduğu yönündeki eleştirilere değinen Yumaklı, 2025'te bunun için ayrılan kaynağın 706 milyar lira olduğunu kaydetti.

Yumaklı, 2026'da 168 milyar lirası bakanlık bütçesinden olmak üzere tarımsal sulama yatırımları, kırsal kalkınma yatırımları, kredi sübvansiyonları da dahil olmak üzere 938 milyar liralık kaynak ayrıldığı bilgisini verdi.

İndirimli kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını aktaran Yumaklı, "Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan kredilerde çiftçilerimizin geri ödeme oranı yüzde 99,6'dır." dedi.

Kayıtlı çiftçi sayılarına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısının 2020'de 2 milyon 127 bin, 2023'de 2 milyon 245 bin, 2024'te 2 milyon 340 bin, 2025'te 2 milyon 384 bin olduğunu anlattı.

Kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri 1996'dan, Avrupa 2004'ten bu yana, Almanya 2011'den bu yana, Rusya 2013'ten bu yana, Gürcistan 2015'ten bu yana, biz de 2017'den bu yana bununla mücadele ediyoruz. Popülasyon yüksek. Özellikle iklim değişikliğinin çok büyük etkisi oldu buna da. Bu, uzun soluklu bir mücadeledir. Bununla ilgili gereken her şeyi yapıyoruz."

Et ve Süt Kurumu ile alakalı iddialara değinen Yumaklı, "Et ve Süt Kurumunun Genel Müdürü'nün herhangi bir sebeple ilişkili olduğu bir yerden Et ve Süt Kurumuna et satması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Mardin Kızıltepe'deki devletin buğdayının çalındığına ilişkin soruya ilişkin Yumaklı, "29 bin ton ürün. Bu bir adli vaka, dolayısıyla tespit edildi. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığına bildirimler yapıldı, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada 93 bin ton, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu aracılığıyla TMO'ya geçmiş ve kamu alacaklarının tamamı tahsil edilmiştir." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.