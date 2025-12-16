Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Aynı evde baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binada baba ve kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayda babanın, giriş kattaki dairede kızını boğarak öldürdüğü, ardından çatı katına çıkarak kendisini asarak hayatına son verdiği belirlendi.

Olay, Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle, giriş kattaki dairede Kübra Aybey'in (28) yatağında hareketsiz halde, çatı katında ise babası Nazmi Aybey'in (55) asılı olduğu görüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi bulguları ve yürütülen soruşturma kapsamında, Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi.

Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi.

Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

