Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu. Mutlaka istişarede bulunacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yürütülen çalışmalara ilişkin, "12 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

'İSTİŞAREDE BULUNACAĞIZ'

İlk toplantıya katılmayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, tekrardan davet edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Biz resmi daveti yaptık, resmi davet sonrasında zaten Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu. Mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı.