MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk toplantıya katılmamasıyla ilgili sorulara yanıt veren Bakan Işıkhan, "Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu... sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz" dedi ve sendikalarla görüşüp görüşlerini almanın görevi olduğunu, mutlaka istişarede bulunacaklarını ifade etti.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 21:12, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu. Mutlaka istişarede bulunacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yürütülen çalışmalara ilişkin, "12 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

'İSTİŞAREDE BULUNACAĞIZ'

İlk toplantıya katılmayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, tekrardan davet edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Biz resmi daveti yaptık, resmi davet sonrasında zaten Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu. Mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı.

