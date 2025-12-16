Kastamonu'da 'suça özendiren' 12 hesap engellendi

Bu kapsamda, herkese açık bir şekilde suç içerikli paylaşımlar yaparak silaha ve suça özendirme yoluyla organize suç örgütlerine yeni mensup kazandırmayı amaçladıkları değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı tespit edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net