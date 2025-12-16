Kastamonu'da 'suça özendiren' 12 hesap engellendi
Kastamonu'da "suça özendiren" 12 sosyal medya hesabı engellendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "sanal devriye" faaliyeti yürütüldü.
Bu kapsamda, herkese açık bir şekilde suç içerikli paylaşımlar yaparak silaha ve suça özendirme yoluyla organize suç örgütlerine yeni mensup kazandırmayı amaçladıkları değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.