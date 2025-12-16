Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 11 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Bir markete patlayıcı madde atıldı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı. Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekiple, iş yeri ile iki caddedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. 50'ye yakın kamerada saatlerce görüntü izleyen ekipler, biri patlayıcı madde atan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 maske, 1 şarjör ve 25 silah fişeği ele geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde, maddenin el bombası şeklinde kamufle edilerek hazırlanmış hafif tesirli el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.