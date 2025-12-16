Adalete erişimde örnek uygulama: Mahkeme hastanın evine taşındı!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülen bir miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumunun adliyeye gelmesine elvermemesi üzerine Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi emsal bir karara imza attı. Hakim ve zabıt katibi, yatalak durumdaki hastanın evine giderek mahkeme ortamını burada oluşturdu. Tarafların katılımıyla hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 15:52, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 15:52
Gemlik 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumu adliyeye gitmesine el vermedi. Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hastanın evine giden hakim ve zabıt katibi, salonda mahkeme ortamı oluşturdu. Tarafların katılımı ile hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı.
Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek olurken, yargılamanın makul sürede ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi sağlanarak hasta tarafın mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu.