Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'in Merkez ilçe ile Güroymak ilçesindeki köy okulları ve taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 07:24, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 07:25
Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu.
Bitlis Valiliği, okullarda eğitime ara verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.