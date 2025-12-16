Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek

Geçtiğimiz Ekim ayında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal edilmişti.

Papara tarafından yapılan açıklamada kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli açılan davada, mahkemenin Papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi. Açıklamada, "Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir." denildi.

Papara'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

"Papara faaliyetine devam edecektir"



Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir.

Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."

Ne olmuştu?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yasa dışı bahis ve kara para aklama" soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.