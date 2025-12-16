81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimi: 972 düzensiz göçmen yakalandı

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

972 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 9'u yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Denetimler kapsamında 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 972 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

"TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNMAKTADIR"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.

Göç konusunu; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

15 BİN 154 NOKTADA DÜZENSİZ GÖÇ DENETİMİ

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.



