Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İl Göç İdaresi'nde çalışan bir güvenlik görevlisinin kurumdaki usulsüzlüğü görüp bildirdiği için işten atıldığını söyleyerek, duruma tepki gösterdi. Şahin, "Devlet kurumları, makamlar yan gelip yatma yeri değildir. Bunu Cumhurbaşkanı da bizzat söylemiştir. Bizde bunu tekrar edelim" dedi.

18 Aralık 2025 15:36
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası

İl Göç İdaresi önünde işten çıkarılan güvenlik görevlisi Kürşat Ünal ile beraber basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, olayı anlatarak, "Kardeşimiz Kürşat bir güvenlik ve 8 sene boyunca Göç İdaresi'nde güvenlik hizmetini yapıyor. Sonra bir takım yanlışlara şahit oluyor ve bu şahit olduğu yanlışlıkları da amirlerine iletiyor. Fakat bu yanlışları bildirmesinden sonra kendisine bir baskı başlıyor. Mesela görevlendirme adı altında Adana'ya sürgüne gönderiliyor. Görevlendirme gibi masum bir uygulamanın kifayetsizlerin elinde nasıl bir zulme dönüştüğüne bir kez daha şahit oluyoruz. Kayseri'de çalışan birisi Adana'da hiç ihtiyaç yokken görevlendirme adı altında 3-4 ay gönderiliyor. Geldikten sonra yanlışları söylemeye devam eden ve amirlerine ileten arkadaşımız işten çıkartılıyor. Kamu kurumuna yakışmayan bir uygulama. Bu zaman zarfında yukarıya sorunlarını dile getirmeye, randevu almaya çalışıyor ama fakat kendisiyle görüşülmüyor" dedi.

Şahin, "Bu süreç içerisinde anladığım kadarıyla küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bazı laflar vardır. Devlete sırtını rahat et. Devlete kapağı at, yan gel yat. Bu anlayışla büyütülen bir toplumuz. Halen bu laflar söyleniyor ve bunu duya duya büyüyen ve bu makamlara gelen insanlar buraların yan gelip rahat rahat yatma yeri olduğunu düşünüyor. Kamu kurumlarındaki görevlilerin görevi aslında vatandaşı rahat ettirmek, kendilerini rahat ettirmek değil ama onlar kimse bizi rahatsız etmesin, sorunlu biri mi var deyip kapılar kapatılıyor, araya duvarlar örülüyor. Bu arkadaşımız 2 sene önce işten çıkartılıyor. 2 senelik bir sıkıntının ardından psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor ve belki de intiharın eşiğine geliyor. İntihar ettikten sonra mı ne oluyor diyeceksiniz. Bu süreçte yardım etmesi gerekenler maalesef kendi rahatlarını düşünerek yardım etmiyorlar ve şuanda bir zulüm arşa kadar gidiyor. Mahşeri vicdan bunu kabul etmez. Bunun hesabının sorulması lazım. Devlet kurumları, makamlar yan gelip yatma yeri değildir. Bunu Cumhurbaşkanı da bizzat söylemiştir. Bizde bunu tekrar edelim" ifadelerini kullandı.

İşten çıkartılan Kürşat Ünal ise duygusal anlar yaşayarak, "İşe başladıktan sonra bazı sıkıntılar ve yanlışlar gördüm. Bunu kurum amirlerine bildirdim. Daha sonra sürgüne gönderildim. Aniden oldu, bende şok oldum. Gelince yine benzer olaylar yaşadım. Kamu görevlisine yakışmayacak şeyler gördüm. Yine bildirince işten çıkarıldım. Dilekçelerimde halen duruyor. Bana geri dönüş olmadı. 2 tane çocuğum var. Bu sürece onlar için dayandım. Valimizin ne kadar babacan olduğunu biliyorum. Görüşsem bu olayı kesinlikle çözecek. Valimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.

