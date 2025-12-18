Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor!
Ümit Özdağ asgari ücrette taban fiyatı açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özdağ, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

18 Aralık 2025 14:05
Ümit Özdağ asgari ücrette taban fiyatı açıkladı

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, olası İstanbul depremi için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

Olası İstanbul depreminin etkisinin sadece yapı stokuyla sınırlı kalmayacağını sanayi tesislerine yıkıcı etkisi olabileceğini ifade eden Özdağ, Marmara Bölgesi'nde toplanan sanayi tesislerinin Anadolu'ya dağıtılmasının imalat sanayi açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Özdağ, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye yönelik programı olan bir siyasi parti olduklarını dile getirerek, uyuşturucuyla mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Asgari ücretin başlangıç ücreti olmaktan çıktığını ve yaygın standart bir ücrete dönüştüğünü dile getiren Özdağ, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

