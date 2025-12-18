Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

ŞİŞLİ'de sürücü Ekrem Y.'nin (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce motokurye İ.K.'ye (30) ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada Hakan Dündar (34) ve Necmiye Kurtuluş Çelik (56) hayatını kaybetti; yaralanan 6 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olmasının ardından gözaltına alınan sürücü Ekrem Y. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki 34 TT 2213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.'ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.'nin de kazada ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

KAYIP KÖPEK BULUNDU

Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yaptığı, ölen dğer kişinin ise, Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi. Dündar'ın kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin ise bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine bırakıldığı ve Dündar'ın bir arkadaşına teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Çelik ve Dündar'ın evli ve 1'er çocuk sahibi oldukları da öğrenildi.

BAYILMA RAHATSIZLIĞIM VAR

Diğer yandan Şişli'deki özel hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını, hiç birşey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

'HIZLA ÇARPTI'

Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Biz durakta bekliyorduk, ilk önce gri bir arabaydı sanırsam, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı, 6 kişi kesin vardı. Çok sayıda yaralı vardı. Motosikletliye kızdı, motorlunun arkasından yanından geldi aynasına vurdu. Motorlu ne olduğunu şaşırdı zaten. Ondan sonra refüje girdi, şoke olduk" şeklinde konuştu.

'MOTORCU SOLDA OLSA ONU DA EZECEKTİ'

Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Kafasını taşan vuran biri vardı; onun da bilinci yerinde değildi. 7 kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

