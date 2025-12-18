Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

TBMM Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 7. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, yoksulluğun derinleştiğini öne sürerek devlet okullarındaki öğrenciler için bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istedi.

Çocuklarının beslenme hakkının güvence altına alınması gerektiğini dile getiren Esen, "Biz de aileler de artık bu konuyu talep etmekten yorulduk. Çocuklar için çok kritik olan bu meselede size bir çözümle geldik. Sorun, çocukları doyurmanın pahalı olması değil, çocukları şirketler üzerinden doyurmanın pahalı olmasıdır. Bizim önerdiğimiz modelde lokma şirkete değil, çocuğun boğazına giriyor. Aracı ve şirket karı yok. Üreticiden, kooperatiften doğrudan alım olmalı." ifadelerini kullandı.

Önerdikleri model sayesinde aynı besin değerine sahip öğünün maliyetinin 65 liradan 35 liraya düştüğünü anlatan Esen, "Sonuç olarak 15 milyon çocuk için yıllık yemek maliyeti 177 milyar liradan 97 milyar liraya düşüyor. Yani kaynağın yönünü değiştirerek maliyet düşürülebilir." dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin'in en büyük kentlerden biri olmasına rağmen bazı alanlarda yeterli yatırımı alamadığını öne sürdü.

Mersin'in, Antalya gibi turizmden büyük bir pay alabilmesi için çalışma yapılması gerektiğini anlatan Kocamaz, "Mersin'in Antalya gibi turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ilan edilen 8 kültür, turizm, koruma ve geliştirme bölgesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Türkiye'nin kurtuluşu üretimdedir"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye ekonomisinin, salgın sonrası yaşanan küresel krizlere, bölgesel savaşlara, bozulan tedarik zincirlerine, enerji piyasalarındaki dalgalanmalara ve artan gümrük vergilerine rağmen istikrarlı bir şekilde büyüme devam ettiğini vurguladı.

Ticari hayatın önündeki en ciddi tehditlerden birinin, yabancı dijital satış platformları olduğunu kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temu ve benzeri platformlar Türkiye pazarına gerçekçi olmayan fiyatlarla girmekte ve ürünlerini sübvanse ederek tüketiciyi bağımlı hale getirmektedir. Bu, sürdürülebilir ve adil bir ticaret anlayışı değildir. 2024 yılı sonunda yabancı platformların Türkiye'deki hacmi 43 milyar liraya ulaşmış, ikame edilen yerli üretim kaybıyla birlikte ekonomiye etkisi 280 milyar lirayı bulmuştur. Bu rakam cari açığımızın yüzde 14'üne denk gelmektedir. Bu fiyat politikasıyla 'Türk üreticisi pahalı', 'yabancı ucuz' algısı oluşturulmaktadır. Türkiye'nin kurtuluşu üretimdedir."

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, 2026 yılı bütçesinden kadınlar, emekliler, yoksul ve gençlerin talepleri için pay ayrılmadığını öne sürdü. Kutevi, partisinin 2026 yılı bütçe kanunu teklifine "ret" oyu vereceğini söyledi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti iktidarlarının 23 yıldır ülkenin temel sorunlarını çözemediğini, ülkeye yeni dertler kazandırdığını ileri sürdü.

"Eğitimde fırsat eşitliğinin bitirildiğini, devlet okullarının yoksullarının okuduğu okullar haline getirildiğini, öğretmen atamalarının yapılmadığını iddia eden Torun, mülakatın da kaldırılmadığını söyledi. Torun, "Ekonomide türlü maceralara girdiniz, 'Nas' diyerek başlattığınız bu süreçte tefeciye düşmüş gibi hazineyi faiz çevrelerine mahkum ettiniz. Faizle, kur korumalıyla, '19 Mart sivil darbesiyle' kaybettik ve bütün bu maliyeti de maalesef vatandaşlarımıza ödettiniz." sözlerini sarf etti.

Torun, CHP'nin iktidara gelmesi halinde "yeni bir Türkiye inşa edeceklerini ve sorunları çözeceklerini" öne sürdü.

- "Terörsüz bir Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki etkinliği ve gücü artacaktır"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti hükümetlerinin 24. bütçesini yaptıklarını anımsatarak artık sadece rakamları değil, Türkiye'nin geleceğini, kardeşliğini ve istikrarını konuşma zamanı olduğunu söyledi.

Milletin huzuru ve güvenliği ile ülkenin kalkınmasının her zaman temel öncelikleri olduğunun altını çizen Yazmacı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kararlı bir şekilde Terörsüz Türkiye hedefine yürüyor. Yıllarca terörün gölgesinde kalan, istikrarsızlıkla anılan Güneydoğu kentlerimiz, devletimizin kararlı duruşu ve milletimizin ferasetiyle huzur ve güven iklimine kavuşuyor. Küresel barış ve adaletin teminatı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle gençlere bırakacağımız en büyük miras olarak Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Terörsüz Türkiye, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını yükseltmiş bir Türkiye demektir. Terörsüz bir Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki etkinliği ve gücü artacaktır."

Artık annelerin gözyaşı dökmediği, kaynakların teröre değil refaha harcandığı bir Türkiye inşa edeceklerini ifade eden Yazmacı, "Bundan sonra Gabar'da petrol çıkaran, kendi savaş uçağını yapan, İHA ve SİHA'sı ile destan yazan bir Türkiye var." dedi.

Şahsı adına söz alan Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye'nin hem kendi vatandaşları hem de komşu ve kardeş coğrafyalar için güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne işaret eden Şahin, "Ancak asıl önemli olan bu büyümenin tabana yayılmasıdır. Enflasyon düşüyor, bu olumlu bir gelişme ama önemli olan bu düşüsün çarşıda, pazarda, mutfakta daha fazla hissedilebilmesidir. Önemli olan adil büyümedir. Bütçe vatandaş için bir umut belgesi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 2026 yılı bütçesinde faiz ödemeleri için 2 trilyon 741 milyar lira ayrıldığını belirterek "Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, direksiyonda kim olursa olsun, uyguladığımız sistem maalesef adalet üretmiyor, derde derman olmuyor ve kaynaklarımızı heba ediyor." dedi.

- Bakan Tunç: "Yargıya müdahale etmemiz söz konusu olamaz"

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "ihlal" kararı vermesinin ardından henüz tahliye edilmemesine ilişkin soruya, "AİHM kararı, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir. İlgililer de bu konuda başvurularını yapmışlardır. Burada bizim yargıya müdahale etmemiz, Bakanlığın sürece müdahil olması söz konusu olamaz." yanıtını verdi.

"Kürtlere karşı ırkçılık ve nefret söylemlerinin arttığı" iddiasını anımsatan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçuna ilişkin hüküm olduğunu belirterek Kanun ihlaline yönelik fiillere karşı yargı makamlarına gerekli müracaatların yapılmasını istedi.

Bakan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilecek avukatların ücret tarifesinde artışa gidilmesine yönelik değerlendirmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Biz de katılıyoruz. CMK gereğince görev alan avukatlarımızın hakkına uygun, emeklerinin karşılığını almaları gerekir. Genellikle genç avukatlarımızın CMK gereğince müdafi olarak görevlendirildiklerini görüyoruz. Bu konuda ocak ayında ücret tarifesi yenilenecek. Beraat vekalet ücreti ve katılan vekalet ücreti ile ilgili, onlar lehine önemli bir asgari ücret tarifesinde düzenleme yapmıştık. Yargıda birtakım farklı uygulamalar olmuştu ama bu da şu anda Ceza Genel Kurulu kararıyla yeknesak bir duruma kavuşmuş oldu. CMK ödeme sistemindeki sorun ve UYAP'tan kaynaklanan bir problem şu anda söz konusu değil, münferit olabilir. Bu noktadaki hususu da araştıracağız."

Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının devam ettiğini, yeni Malatya Adliye binasını da 2026 Adli Yılı'na yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan çocukların devletin emaneti olduğunu ifade eden Tunç, cezaevindeki çocuklara en iyi imkanı sunmaya çalıştıklarını; başta eğitim ve oyun gibi temel ihtiyaçları ile tiyatro, sinema ve resim gibi sosyal etkinliklerinin karşılanmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki infaz düzenlemesinde deprem suçlarının kapsam dışı bırakıldığına ilişkin soruya, "Taksirle yaralamaya sebebiyet vermenin cezası 11. Yargı Paketi'nde artırılan suçlardan tanesi." cevabını verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.