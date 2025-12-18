Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lisansüstü öğrenim görmek üzere "2025 Yılı 1416 Bursları" kapsamında 811 öğrencinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin başvurular, Bakanlık Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden 19-30 Aralık'ta alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 17:04, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 17:06
Yazdır
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla mecburi hizmet karşılığında lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.

Bu kapsamda MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce "2025 Yılı 1416 Bursları Başvuru ve Tercih Kılavuzu" yayımlandı.

Kılavuza göre, başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olan, son 5 yıl içinde ALES'ten en az 75 puan alan, lisans öğrenimiyle ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 65 veya daha yukarı olan, yüksek lisans kadroları için 30 yaşını, doktora kadroları için 33 yaşını geçmemiş adaylar programa başvurabilecek.

"2025 Yılı 1416 Bursları" kapsamında 811 öğrenci, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek.

Burs için 21 farklı kamu kurumu adına 125, Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisi dahil 72 yükseköğretim kurumu adına 673 ve MEB adına 13 olmak üzere toplam 811 kontenjan ayrıldı. Bunlardan 703'ü stratejik ve öncelikli alanlardan oluştu.

- 45 farklı ülkede burs imkanı

Bu yıl için belirlenen 811 kontenjana 477 farklı lisans mezuniyet alanıyla başvuru yapılabilecek.

Bursiyer olmaya hak kazanacak adaylar 45 farklı ülkede öğrenim görebilecek. 2025 Yılı 1416 Bursları kapsamında "elektrik-elektronik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, malzeme mühendisliği, uçak mühendisliği, ekonomi, iktisat, istatistik, hukuk, özel eğitim öğretmenliği" öne çıkan başlıca lisans mezuniyet alanları olarak belirlendi.

Almanya, Japonya, Çin, Fransa, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde bursiyer olmaya hak kazanacak adayların lisansüstü öğrenim göreceği başlıca alanlar ise "yapay zeka, yarı iletkenler ve çip teknolojisi, yeşil dönüşüm, uzay ve uydu teknolojileri, nükleer enerji, akıllı şehir teknolojileri, siber güvenlik ve hukuk" olarak sıralandı.

Belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başvurular, REBUS üzerinden 19-30 Aralık'ta alınacak.

2025 Yılı 1416 Bursları Başvuru ve Tercih Kılavuzu'na "meb.ai/UEr9B6E" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber