Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ve görevden alındığı uyuşturucu soruşturmasında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 07:21, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 07:22
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor.

Soruşturmanın ilk ayağında uyuşturucu testleri pozitif çıkan görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmış. Testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ise serbest bırakılmasının ardından bugün tutuklanmıştı.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

