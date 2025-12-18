Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturmanın ilk ayağında uyuşturucu testleri pozitif çıkan görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmış. Testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ise serbest bırakılmasının ardından bugün tutuklanmıştı.

