Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı
Çorum'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 08:47, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 08:48
Çorum'da gece saatlerinde Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak'ta, kimliği belirsiz bir kişi geldiği araçla Ü.G.'ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: SOKAKTA BOŞ KOVANLAR BULUNDU
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, otomobile mermi isabet ettiği ve sokak üzerinde boş silah kovanı bulunduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.